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Штормовой ветер обрушится на Москву 6 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Штормовой ветер обрушится на Москву 6 мая

Анастасия Волоснова

Город

В Москву в четверг, 6 мая, придет штормовой ветер с порывами до 18–23 метров в секунду. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, холодный фронт будет проходить через Центральную Россию с 12:00 до 15:00 5 мая, что приведет к штормовому ветру в столице.

Тишковец уточнил, что силу ветра можно сравнить с давлением в 30–40 килограммов на квадратный метр. В такую погоду на улице могут ломаться деревья, падать рекламные щиты и шаткие конструкции, предупредил специалист.

Он призвал жителей столичного региона быть внимательнее и осторожнее на улице во время сильного ветра.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице потеплеет до плюс 22 градусов.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, понадобится ли разгонять облака в Москве 9 мая

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