«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности погодных условий в Москве и Московской области. Причиной предупреждения послужил сильный ветер, который останется в столице и в Подмосковье до вечера пятницы.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении центра.

Сообщается, что в Москве и области до 21:00 7 мая ожидается ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Днем 6 мая порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в Москве 6 мая.

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