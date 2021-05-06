СК попросил заключить под стражу двух людей по делу о пожаре в гостинице в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Следственный комитет (СК) будет ходатайствовать перед судом о заключении под стражу двух фигурантов дела о пожаре в столичной гостинице. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Москве в четверг, 6 мая.

Отмечается, что задержаны генеральный директор, а также управляющий отелем. Им предъявлено обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщается на сайте СК.

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Оно происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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