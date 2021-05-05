Два человека задержаны по делу о пожаре в столичной гостинице

Фото: tambov.gov.ru

Два человека задержаны по делу о пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС рассказали в СК РФ в среду, 5 мая.

Напомним, ночью 4 апреля в отеле на северо-востоке столицы произошло возгорание по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели. Двое человек погибли, еще девять были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди госпитализированных — четверо детей.

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