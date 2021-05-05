Более миллиона рублей украли из квартиры пенсионерки на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

Более одного миллиона рублей и ювелирные украшения украли у пенсионерки из квартиры дома на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице

Женщина 1945 года рождения заявила в полицию о краже из ее квартиры в доме на Есенинском бульваре. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с 30 апреля по 4 мая неизвестный смогу проникнуть в квартиру женщины, подобрав ключи к замкам входной двери.

Злоумышленник похитил у пенсионерки 1 миллион 190 тысяч рублей, а также ювелирные украшения. Общий материальный ущерб оценивается в 1 790 000 рублей.

В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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