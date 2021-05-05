Движение на 47-м километре МКАД затруднено из-за столкновения трех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в среду, 5 мая, на внутренней стороне 47-го километра МКАД в районе владения 9, строения 1. Уточняется, что на дороге столкнулись три автомобиля.

Из-за ДТП три из пяти полос МКАД в настоящее время заняты. Движение на участке затруднено на четыре километра.

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