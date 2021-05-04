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Шестеро детей пострадали при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Шестеро детей пострадали при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Марина Найденкова

Происшествия
Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Шестеро детей и восемь взрослых пострадали в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели.

В столичные больницы после пожара госпитализировали 14 пострадавших, среди которых были шестеро детей. Уточняется, что двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Еще два взрослых человека погибли.

По факту гибели одного из постояльцев гостиницы возбудили уголовное дело, говорится на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.

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