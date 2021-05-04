Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 26 Карта всех событий

Появились снимки с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели.

На опубликованных снимках видны обгоревшие интерьеры гостиницы. Белые стены отеля в саже, а с потолка свисает проводка.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Напомним, возгорание локализовали в 4:18 утра и окончательно ликвидировали в 4:30. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате инцидента пострадали семь человек, еще трех реанимируют врачи.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.

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