Появились снимки с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Появились снимки с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел во вторник, 4 мая, по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Возгорание происходило на первом этаже и частично — в коридоре. На момент пожара внутри здания находились 305 человек, которых оперативно эвакуировали спасатели.
На опубликованных снимках видны обгоревшие интерьеры гостиницы. Белые стены отеля в саже, а с потолка свисает проводка.
Напомним, возгорание локализовали в 4:18 утра и окончательно ликвидировали в 4:30. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате инцидента пострадали семь человек, еще трех реанимируют врачи.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы.
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