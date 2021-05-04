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Мэр Мехико заявила о гибели 15 человек при крушении метромоста
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мэр Мехико заявила о гибели 15 человек при крушении метромоста

Анастасия Волоснова

Происшествия

Число погибших при крушении метромоста в Мехико увеличилось до 15 человек. Об этом рассказала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы Мексики. Метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».

Шейнбаум сообщила, что в результате обрушения погибли 15 человек, передает телеканал Milenio.

Ранее сообщалось о шести погибших при обрушении. Уточнялось, что еще 80 человек пострадали.

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