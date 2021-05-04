СМИ: Шесть человек погибли при крушении метромоста в Мехико

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Шесть человек погибли в результате крушения метромоста в Мехико, столице Мексики. Об этом рассказали аварийно-спасательные службы региона.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы. По данным СМИ, метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».

В результате крушения пострадали 80 человек, еще шесть человек погибли, пишет издание Universal.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после отравления 14 рабочих на Сахалине.

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