СМИ: Шесть человек погибли при крушении метромоста в Мехико
Шесть человек погибли в результате крушения метромоста в Мехико, столице Мексики. Об этом рассказали аварийно-спасательные службы региона.
Инцидент произошел во вторник, 4 мая, на юго-востоке столицы. По данным СМИ, метромост вместе с поездом обрушился в районе станций «Оливос» и «Тесонко».
В результате крушения пострадали 80 человек, еще шесть человек погибли, пишет издание Universal.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после отравления 14 рабочих на Сахалине.
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