Уголовное дело возбудили после отравления 14 рабочих на Сахалине

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 14 рабочих одного из предприятий в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, хранениелибо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что 14 работников предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением. В настоящее время состояние работников улучшилось. Угрозы жизни нет. Врачи продолжают лечение пациентов. Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.

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