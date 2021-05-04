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Уголовное дело возбудили после отравления 14 рабочих на Сахалине
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после отравления 14 рабочих на Сахалине

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 14 рабочих одного из предприятий в Углегорском районе Сахалинской области. Об этом во вторник, 4 мая, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, хранениелибо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что 14 работников предприятия в Углегорске Сахалинской области госпитализированы с отравлением. В настоящее время состояние работников улучшилось. Угрозы жизни нет. Врачи продолжают лечение пациентов. Причины и обстоятельства случившегося выясняют органы Роспотребнадзора.

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