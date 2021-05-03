Москвичка упала из окна собственного дома

Окна / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 2к1 Карта всех событий

Девушка упала из окна собственной квартиры в столице. Приехавшие на помощь медики попытались оказать ей помощь, но не успели. Об этом в понедельник, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице дом 2. По словам источника «ВМ» у девушки было диагностировано психическое расстройство. Собеседник «ВМ» также уточнил, что ранее она уже попадала в столичную больницу из-за того, что «перепутала» бутылки и вместо воды, выпила жидкость с химией.

Ранее «ВМ» сообщала, что девочка во сне упала с высоты 12-го этажа и выжила в Москве.

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