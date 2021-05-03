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Мужчина с пистолетом ограбил столичную аптеку
Фото: moscow-live

Мужчина с пистолетом ограбил столичную аптеку

Евгения Владимирова

Происшествия
Россия, Москва, улица Крупской, 19/17 Карта всех событий

Мужчина ворвался с пистолетом в столичную аптеку и похитил деньги из кассы. Об этом в понедельник, 3 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по столице.

Инцидент произошел на улице Крупской, дом 19/17. Около девяти утра в полицию поступил звонок от фармацевта. По словам работника аптеки, некий мужчина вошел в помещение и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил из кассы 13 тысяч рублей. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что в Москве мотоциклист выхватил у девушки пакет с документами.

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