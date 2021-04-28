Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двое в медицинских масках ограбили водителя столичной компании на 252 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

Двое в медицинских масках ограбили водителя столичной компании на 252 тысячи рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Артамонова, 10 Карта всех событий

Водитель-экспедитор, работающий в одной из столичных компаний, лишился дорогостоящих телефонов после нападения неизвестных с газовым баллончиком. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, у подъезда дома номер 10, расположенного на улице Артамонова, двое неизвестных в медицинских масках распылили в лицо водителю баллончик с неустановленной жидкостью, а затем похитили два сотовых телефона, принадлежащих компании, в которой работал мужчина. Материальный ущерб составил 252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: Суд отправил в колонию бывших адвоката и полицейского за крупное мошенничество

уголовное делоразбойнападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в