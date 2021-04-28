Двое в медицинских масках ограбили водителя столичной компании на 252 тысячи рублей

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Россия, Москва, улица Артамонова, 10 Карта всех событий

Водитель-экспедитор, работающий в одной из столичных компаний, лишился дорогостоящих телефонов после нападения неизвестных с газовым баллончиком. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, у подъезда дома номер 10, расположенного на улице Артамонова, двое неизвестных в медицинских масках распылили в лицо водителю баллончик с неустановленной жидкостью, а затем похитили два сотовых телефона, принадлежащих компании, в которой работал мужчина. Материальный ущерб составил 252 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

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