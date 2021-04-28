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Суд отправил в колонию бывших адвоката и полицейского за крупное мошенничество
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Суд отправил в колонию бывших адвоката и полицейского за крупное мошенничество

Анастасия Колоскова

Происшествия

Суд вынес приговор 33-летнему бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и 51-летнему экс-адвокату, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Установлено, что в мае 2019 года теперь уже бывшие представители правоохранительных органов предложили подозреваемому в преступлении мужчине заплатить им три миллиона рублей, за что обещали свое содействие в вопросе не привлечения его к уголовной ответственности.

Мужчина согласился заплатить им два миллиона рублей и передал указанную сумму адвокату разными частями. Полученные деньги нечистые на руку представители закона потратили по своему усмотрению. Поняв, что его обманули, потерпевший заявил о мошенничестве в полицию.

В ходе работы по сбору доказательств преступления следователи провели более 10 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также более 20 допросов и 10 экспертиз, включая лингвистическую и почерковедческую. Правоохранители изъяли и проверили компьютеры и электронные носители подозреваемых, а также собрали информацию о движении денежных средств по их банковским счетам.

В итоге суд приговорил каждого экс-представителя закона к двум с половиной годам колонии общего режима.

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