Золотые монеты на 15 миллионов рублей похитили из квартиры в центре Москвы

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Оперативники задержали в Ивановской области мужчину, подозреваемого в краже у москвича золотых монет общей стоимостью более 15 миллионов рублей. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Подозреваемый похитил 390 золотых монет, принадлежащих 34-летнему жителю столицы, в апартаментах на Пресненской набережной. На вырученные от продажи «трофея» деньги он приобрел несколько автомобилей, которые изъяли у него сотрудники правоохранительных органов вместе в оставшимися монетами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

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