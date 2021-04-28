Аферист после задержания показал полицейским «мастер-класс» по разводу доверчивых граждан

Фото: пресс-служба МВД России

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, жертвами которого стали не менее десяти человек. Аферист наглядно продемонстрировал, как обманывает доверчивых граждан по телефону, и призвал россиян не доверять звонящим им с незнакомых номеров.

По данным правоохранителей, мужчина совершал преступления по хорошо отлаженной схеме. Он звонил на неизвестные номера и представлялся знакомым или дальним родственником. После этого он договаривался с людьми о будущей встрече и сообщал о том, что попал в трудную жизненную ситуацию. Злоумышленник просил собеседника перевести на карту якобы сотрудника АЗС от двух до четырех тысяч рублей, которые обещал вернуть лично. После того как жертва переводила деньги, мужчина пропадал. В отношении него возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», его отпустили под подписку о невыезде.

Как работает эта схема в жизни, подозреваемый продемонстрировал на камеру в отделении полиции.

— Полицией принято решение о распространении данной видеозаписи, чтобы предупредить граждан о возможных аналогичных звонках мошенников и их психологических уловках, — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк официальный сайт ведомства.

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