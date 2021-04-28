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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Южнопортовая улица, 16 Карта всех событий

Автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Южнопортовой улице в районе дома 16. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение личного транспорта не затруднено.

В дептрансе добавили, что на место происшествия прибыл экипаж скорой помощи.

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