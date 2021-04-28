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Приезжие избили мужчину в центре Москвы и украли телефон и банковские карты
Фото: Пресс-служба Госдумы

Приезжие избили мужчину в центре Москвы и украли телефон и банковские карты

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Полиция задержала двух приезжих, которые подозреваются в ограблении и избиении мужчины в супермаркете в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем в понедельник, 26 апреля, в полицию обратился 31-летний мужчина, который заявил, что он стал жертвой ограбления. Он рассказал, что около 6:00 в супермаркете на улице Красная Пресня на него напали двое мужчин. Неизвестные несколько раз ударили его, после чего похитили iPhone стоимостью около 30 тысяч рублей и две банковские карты.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось в течение нескольких часов установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Чечни. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже.

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения, передает агентство «Москва».

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