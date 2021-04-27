Житель столицы под дулом пистолета написал расписку на полмиллиона рублей

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Столичная полиция задержала мужчину, который вымогал у своего знакомого полмиллиона рублей. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В правоохранительные органы обратился уроженец Калуги. Он заявил, что знакомый угрожал ему пистолетом и вынудил его написать расписку о передаче 500 тысяч рублей в течение двух лет. Получив желаемый «документ», злоумышленник скрылся, прихватив с собой беспроводные наушники потерпевшего. Однако вскоре полиция задержала преступника, им оказался 33-летний приезжий, ранее судимый за грабеж.

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены вышеупомянутые расписка и наушники, а также пистолет с патронами и муляж гранаты. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия».

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