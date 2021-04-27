Полиция задержала мужчину, который собирался продать почти килограмм наркотиков

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Россия, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Шатово Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала молодого человека, который подозревается в попытке сбыта почти килограмма наркотиков. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, недалеко от деревни Шатово (городской округ Серпухов — прим. «ВМ») сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. Во время проверки документов он попытался скрыться, но был задержан. В ходе досмотра у него обнаружили два свертка с порошком неизвестного назначения. Позже экспертиза показала, что порошок в свертках — наркотическое вещество, метилэфедрон. Масса изъятого наркотика превысила 990 граммов.

— Установлено, что подозреваемый — 19-летний житель Костромской области — приобрел наркотик для последующего незаконного сбыта, — добавила Петрова.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

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