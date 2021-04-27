Следком завершил расследование дела о похищении молодой пары в Электростали

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Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении преступной группы, орудовавшей в Московской области. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Перед судом предстанут восемь членов преступной группы, в том числе ее главарь. Они обвиняются в двух похищениях, трех вымогательствах, двух разбоях, незаконном обороте оружия, а также в уклонении от административного надзора. Перечисленные преступления совершались обвиняемыми в Подмосковье в 2016–2018 годах.

Одно из резонансных дел, которым «отметилась» группировка, — похищение молодой пары в Электростали. В течение нескольких недель злоумышленники удерживали молодого человека и его жену в плену, чтобы заполучить их квартиру. В конечном итоге преступникам удалось осуществить продажу недвижимости и забрать деньги себе (более одного миллиона рублей — прим. «ВМ»). После этого обвиняемые пригрозили пленникам расправой в случае, если кто-нибудь узнает о случившемся, а потом отпустили их.

Также от рук преступников пострадали двое мужчин, которые были похищены летом 2018 года. Обвиняемые угрожали им расправой и завладели их автомобилями, а также вынудили пленников заплатить выкуп в 500 тысяч рублей и написать долговую расписку более чем на 10 миллионов рублей.

— Сложность в расследовании заключалась в первую очередь в большом количестве привлекаемых лиц, в установлении их местонахождения. Следователем проделан большой объем работы: порядка 50 допросов, не менее 15 опознаний, 4 проверки показаний на месте и другие следственные действия, — рассказала Ольга Врадий.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

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