Воскресенский охотовед разбогател, выдавая разрешения на утиную охоту

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с договорами на право охоты. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, в преступной деятельности подозревается мужчина, занимавший должность старшего охотоведа Воскресенского районного общества охотников и рыболовов. Пользуясь своим служебным положением, он выдавал разрешения на утиную охоту (а также на охоту на другую водоплавающую дичь — прим. «ВМ») за определенное денежное вознаграждение. После этого он оформлял официальные бланки, в которых указывал меньшую сумму. Таким образом, каждый из получивших подобное разрешение был обманут охотоведом на разницу между указанными суммами.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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