Задержана группировка, использовавшая школьниц для краж телефонов в столичном метро

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичная полиция пресекла деятельность группы людей, подозреваемых в серии краж телефонов в метро. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, преступная схема была организована с привлечением несовершеннолетних девушек. Они, работая в парах, похищали дорогостоящие смартфоны у пассажиров московского метро: одна из злоумышленниц занималась отвлечением жертвы, вторая — незаметно похищала у нее телефон. Чаще всего их жертвами становились молодые девушки.

— Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильных устройствах и продажей. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы, — рассказала Ирина Волк.

Позже полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в создании преступной группы. Предполагаемым организатором оказался 70-летний москвич. В ходе обысков у фигурантов дела было изъято более 1300 смартфонов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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