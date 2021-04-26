Мошенники похищали деньги под видом выдачи банковского кредита

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В Новосибирске полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой похищали деньги, представляясь сотрудниками банка. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, злоумышленники получили доступ к базам данных, в которых хранились списки граждан, подавших заявку на получение кредита в банке.

— Представляясь сотрудниками банков, они сообщали гражданам, что для получения займа якобы необходимо сначала оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера. Затем убеждали потерпевших перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета, — рассказала Ирина Волк.

Добавляется, что мошенники соблюдали строгую конспирацию. Они регулярно меняли места дислокации, сим-карты, а также сценарии обмана людей. В ходе проведенной силовиками спецоперации было задержано восемь подозреваемых. От их действий пострадали минимум 11 человек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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