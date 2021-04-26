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Следком начал проверку по делу о совращении учеников в одной из школ Подмосковья
Фото: СК РФ

Следком начал проверку по делу о совращении учеников в одной из школ Подмосковья

Илья Ашуров

Происшествия

Следственный комитет РФ начал проверку по фактам публикаций в СМИ информации о школьном учителе, которого обвиняют в совращении учеников. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным ведомства, учитель одной из подмосковных школ отстранен от работы из-за подозрений в домогательствах.

— В СМИ появились публикации, что преподаватель школы регулярно приглашал учеников к себе домой или на дачу, где, возможно, совершал в отношении них противоправные действия, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку данного эпизода и доложить о ее результатах.

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ПодмосковьеСК РоссииАлександр Бастрыкин
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