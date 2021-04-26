Следком возбудил дело по факту избиения пожилой пациентки в столичной больнице

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Фортунатовская улица, 1 Карта всех событий

Следком возбудил уголовное дело по факту издевательств медсестрами над пожилой пациенткой в Больнице имени Ф. И. Иноземцева. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

— По поручению председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина следователи незамедлительно выехали в больницу, провели осмотр места, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения, — сказал представитель ведомства.

Иванова отметила, что помимо этого следователи изъяли медицинские документы и планируют в понедельник, 26 апреля, допросить руководство больницы и медицинский персонал.

В воскресенье, 25 апреля, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту издевательств над пациенткой в больнице на востоке столицы.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Сотрудницы медучреждения бьют женщину и кричат на нее. Инцидент произошел в ГКБ имени Ф. И. Иноземцева.

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