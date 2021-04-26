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Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в центре Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Малый Лёвшинский переулок, 7с1 Карта всех событий

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 23 апреля ночью рядом с домом 7 в Малом Левшинском переулке на Антипова напали неизвестные. Они нанесли ему множественные телесные повреждения. После этого спортсмен был госпитализирован.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что избитый в Москве хоккеист Антипов отказался писать заявление в полицию. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в Сети появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

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