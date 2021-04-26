Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Избитый в Москве хоккеист Антипов отказался писать заявление в полицию
Фото: Facebook.com/kevin.antipov.1

СМИ: Избитый в Москве хоккеист Антипов отказался писать заявление в полицию

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывший хоккеист ЦСКА Кевин Антипов, который ранее был избит в столице, отказался писать заявление в полицию из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 26 апреля.

— У мужчины диагностировали перелом костей скуловой дуги и скуло-глазничного комплекса, гематому носа. Сейчас он находится в челюстно-лицевой хирургии, — заявил источник.

Известно, что спортсмен был избит неизвестными 23 апреля в Малом Левшинском переулке. За медицинской помощью он обратился только 24 апреля. При этом Антипов отказался сразу писать заявление в полицию из-за плохого самочувствия.

Полиция проводит проверку по факту избиения хоккеиста.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в Сети появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

Позже стало известно, что полиция начала проверку по факту избиения хоккеиста в центре столицы.

Читайте также: Появились кадры, на которых запечатлен момент избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

хоккеистизбиениезаявление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в