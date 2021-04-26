СМИ: Избитый в Москве хоккеист Антипов отказался писать заявление в полицию

Фото: Facebook.com/kevin.antipov.1

— У мужчины диагностировали перелом костей скуловой дуги и скуло-глазничного комплекса, гематому носа. Сейчас он находится в челюстно-лицевой хирургии, — заявил источник.

Известно, что спортсмен был избит неизвестными 23 апреля в Малом Левшинском переулке. За медицинской помощью он обратился только 24 апреля. При этом Антипов отказался сразу писать заявление в полицию из-за плохого самочувствия.

Полиция проводит проверку по факту избиения хоккеиста.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля и двух его друзей.

СМИ писали о том, что Паль задержан. Однако позже в Сети появилась аудиозапись, на которой актер говорит, что «впервые слышит» об инциденте.

Позже стало известно, что полиция начала проверку по факту избиения хоккеиста в центре столицы.

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