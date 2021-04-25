«Впервые слышу»: Александр Паль прокомментировал инцидент с избиением хоккеиста ЦСКА

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Хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов был госпитализирован с серьезными травмами. Позже он сообщил, что якобы пострадал от рук актера Александра Паля. Данную информацию прокомментировал продюсер Игорь Жижикин.

По словам Жижикина, он не верит, что Паль способен кого-то избить. Продюсер охарактеризовал молодого актера как «добрейшего человека».

— Чтобы он кого-то избил... Я не знаю, что это. Если есть какая-то точная информация, я попробую по своим каналам узнать. Замечательный, прекрасный человек. По крайней мере у меня о нем только такие ощущения. Даже не верится такой информации, — приводит слова Жижикина 5tv.ru.

Также в Сети появилась аудиозапись, на которой Александр Паль отрицает, что его задержала полиция.

— Нет, я сейчас на улице нахожусь. Впервые слышу, — сказал актер.

Ранее СМИ писали, что актер Александр Паль вместе с двумя своими друзьями избил хоккеиста ЦСКА. У пострадавшего диагностированы тяжелые повреждения. Сообщалось, что Паль был задержан полицией.

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