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Школьница утонула в сточной канаве в Бронницах, пытаясь вытащить оттуда рюкзак
Фото: СК РФ / Свердловская область

Школьница утонула в сточной канаве в Бронницах, пытаясь вытащить оттуда рюкзак

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Бронницы Карта всех событий

В Подмосковье школьница утонула в сточной канаве, пытаясь вытащить из нее рюкзак. Об этом в воскресенье, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в Бронницах. Тело 14-летней девочки обнаружили с веревкой на талии в сточной канаве.

— По предварительным данным, накануне девочка обещала найти своей приятельнице рюкзак, который та уронила в канаву в начале апреля, — сказала Врадий.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают факты произошедшего.

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