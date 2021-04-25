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Задержан москвич, испортивший не менее пяти машин на юге столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Задержан москвич, испортивший не менее пяти машин на юге столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Красного Маяка Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии повредил не менее пяти автомобилей в районе Чертаново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратились собственники машин. Уточняется, что инцидент произошел около шести часов утра на улице Красного Маяка.

Злоумышленник повредил несколько легковушек и одну «газель». Он разбил в машинах стекла, а в одной из них, предположительно, курил, пишет ТАСС.

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что депздрав проверит московскую больницу после видео с издевательствами над пациенткой.

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