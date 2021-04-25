Строительные леса обрушились на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Обрушение строительных лесов произошло на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 25 апреля.

Инцидент случился рядом с одним из домов на Профсоюзной улице на уровне десятого этажа. Наличие пострадавших уточняется, добавил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что мужчина пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы.

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