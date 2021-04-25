Мужчина пострадал при стрельбе на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий
В Москве на улице Авиамоторной мужчина пострадал в результате стрельбы. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили очевидцы.
Стрельбу устроили двое мужчин, которые скрылись после преступления на автомобиле.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что подросток расстрелял пешеходов из пневматического пистолета в Мытищах.
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