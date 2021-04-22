Подросток расстрелял пешеходов из пневматического пистолета в Мытищах

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Россия, Московская область, Мытищи, Силикатная улица Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту стрельбы в пешеходов в Подмосковье. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на Селикатной улице в Мытищах. 17-летний подросток спрятался в припаркованной машине и несколько раз выстрелил из пневматического оружия, попав в людей, которые в этот момент переходили дорогу. В результате чего пострадала одна девушка — одна из пуль попала ей в ногу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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