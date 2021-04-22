Безработный москвич потерял 11 миллионов рублей, пытаясь незаконно «решить вопросы в суде»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Безработный москвич передал крупную сумму якобы юристу, который обещал ему помочь с «решением вопросов в суде». Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в полицию обратился безработный мужчина. Он рассказал, что однажды к нему в офис пришел некий человек и представился юристом. Последний откуда-то знал, что у мужчины есть нерешенные вопросы в суде Московской области. Злоумышленник пообещал «все решить» за определенную плату. Потерпевший согласился на «помощь» и передавал лжеюристу деньги в течение нескольких месяцев, пока злоумышленник не перестал выходить на связь.

Поняв, что никакой юридической помощи мужчина не получит, он обратился в полицию. Денежный ущерб оценивается в более чем 11 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка.

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