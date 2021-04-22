Мошенники похитили у правнука Леонида Брежнева более 200 тысяч рублей

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Неизвестные похитили у правнука Леонида Брежнева 231 тысячу рублей. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», правнук генсека Дмитрий Брежнев обратился в полицию. Он рассказал, что ему позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Злоумышленник уверил правнука Брежнева, что его деньги находятся в опасности и их следует срочно перевести на страховой счет. После того как Дмитрий все сделал, мошенник отключился и перестал выходить на связь.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

СПРАВКА «ВМ»

Дмитрий Брежнев родился в 1985 году. Он сын Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Известно, что Дмитрий окончил Оксфордский университет и работал в сфере IT.

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