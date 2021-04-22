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Задержаны организаторы «финансовой пирамиды», похитившие более 460 миллионов рублей
Фото: sudak.rk.gov.ru

Задержаны организаторы «финансовой пирамиды», похитившие более 460 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Печатников переулок Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали людей, подозреваемых в организации «финансовой пирамиды» и хищении более 460 миллионов рублей. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, от рук злоумышленников пострадало более 120 человек. Потерпевшие стали жертвами микрофинансовой компании, расположенной в Печатниковом переулке. Сотрудники этой организации предлагали своим клиентам вносить деньги под высокие проценты — от 17 до 24 процентов.

— С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались, — сообщила Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные похитили у вкладчиков «пирамиды» более 460 миллионов рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России

В настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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