Почти три миллиона рублей украли из квартиры москвича

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы неизвестные похитили из квартиры москвича крупную сумму денег и драгоценности. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В полицию обратился мужчина. Он заявил, что в его квартире на 6-й Кожуховской улице находятся незнакомые ему люди. Когда силовики прибыли на место происшествия, выяснилось, что из квартиры москвича пропали деньги в разной валюте: почти 7,5 тысячи долларов и 5,2 тысячи евро, а также золотые швейцарские часы и ювелирные изделия. Преступники скрылись сразу после совершения кражи.

Общая сумма ущерба оценивается почти в три миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

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