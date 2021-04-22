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Грабитель вырвал у москвички сумку, в которой находилось более миллиона рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Грабитель вырвал у москвички сумку, в которой находилось более миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала Белобородова, 11 Карта всех событий

На северо-западе столицы неизвестный похитил у женщины крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 11 на улице Генерала Белобородова. Мужчина, скрывший свое лицо под медицинской маской, подбежал к женщине на улице, вырвал из ее рук сумку, после чего сел в автомобиль и скрылся. По словам потерпевшей, в сумке было более одного миллиона рублей, а также документы и мобильный телефон.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

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