Лжеэкстрасенсы похитили у москвички почти 200 тысяч рублей

Фото: pixabay.com/ru

Мошенники похитили у москвички крупную сумму денег под предлогом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По словам пострадавшей, в конце прошлого года ей позвонили неизвестные. Они предложили женщине свои «магические» услуги, которые якобы улучшат ее жизнь. Под натиском уговоров злоумышленников женщина все же согласилась прибегнуть к «магии».

После этого лжеэкстрасенсы заявили, что для осуществления ритуала она должна перевести им все свои деньги. Москвичка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей, после чего они вместе с деньгами исчезли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также: Москвич потерял почти миллион рублей в одном из баров столицы