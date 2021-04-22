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Лжеэкстрасенсы похитили у москвички почти 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com/ru

Лжеэкстрасенсы похитили у москвички почти 200 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Мошенники похитили у москвички крупную сумму денег под предлогом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По словам пострадавшей, в конце прошлого года ей позвонили неизвестные. Они предложили женщине свои «магические» услуги, которые якобы улучшат ее жизнь. Под натиском уговоров злоумышленников женщина все же согласилась прибегнуть к «магии».

После этого лжеэкстрасенсы заявили, что для осуществления ритуала она должна перевести им все свои деньги. Москвичка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей, после чего они вместе с деньгами исчезли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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