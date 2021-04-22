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Москвич потерял почти миллион рублей в одном из баров столицы
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

Москвич потерял почти миллион рублей в одном из баров столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1с2 Карта всех событий

Мужчина потерял крупную сумму денег после отдыха в одном из столичных ночных клубов в центре Москвы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В полицию обратился 47-летний москвич. Он рассказал, что отдыхал со своим другом в баре на Сретенском бульваре, дом 6/1, строение 2. По его словам, они активно употребляли алкоголь более десяти часов. Сколько спиртных напитков было выпито, мужчина не помнит, однако, когда москвич очнулся в своей квартире через день после похода в клуб, он обнаружил, что с его банковского счета пропало почти 870 тысяч рублей. Мужчина полагает, что к этому причастный сотрудники питейного заведения.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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