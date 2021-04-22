Пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбили на электросамокате

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 19 Карта всех событий

Пенсионерка получила сильные травмы после того, как в нее врезался неизвестный мужчина на электросамокате в центре столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 19 на Новом Арбате. Днем 21 апреля женщина совершала прогулку, как вдруг на нее наехал мужчина на элекросамокате. Испугавшись, он даже не остановился и скрылся с места происшествия. Москвичка обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали перелом плеча и повреждение коленного сустава. После этого женщину госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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