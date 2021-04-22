Более миллиона рублей украли из сейфа коммерческой организации в Москве

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Россия, Москва, Самокатная улица, 4 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы неизвестный пробрался в офис коммерческой организации и похитил крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, похитил денежные средства из сейфа организации, находящейся в доме 4а на Самокатной улице. Как преступник узнал о том, что в сейфе находится значительная сумма денег, неизвестно. Однако 21 апреля грабитель через окно пробрался в кабинет гендиректора указанной фирмы. Там он нашел ключ от сейфа, после чего забрал из него все деньги и скрылся.

Материальный ущерб оценивается более чем в один миллион рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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