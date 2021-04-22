Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более миллиона рублей украли из сейфа коммерческой организации в Москве
Фото: Википедия

Более миллиона рублей украли из сейфа коммерческой организации в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Самокатная улица, 4 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы неизвестный пробрался в офис коммерческой организации и похитил крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, похитил денежные средства из сейфа организации, находящейся в доме 4а на Самокатной улице. Как преступник узнал о том, что в сейфе находится значительная сумма денег, неизвестно. Однако 21 апреля грабитель через окно пробрался в кабинет гендиректора указанной фирмы. Там он нашел ключ от сейфа, после чего забрал из него все деньги и скрылся.

Материальный ущерб оценивается более чем в один миллион рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Читайте также: Мужчина чуть не зарезал собственного отца на юго-востоке Москвы

сейфМосквакража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в