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Безработный мужчина едва не зарезал отца на юго-востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Безработный мужчина едва не зарезал отца на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Перервинский бульвар, 22к1 Карта всех событий

Мужчина напал с ножом на своего отца на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме 22 на Перервинском бульваре. Сообщается, что 35-летний безработный москвич поссорился со своим отцом, который проживал с ним в одной квартире. В ходе конфликта мужчина потерял над собой контроль: схватив нож, он нанес несколько ударов в область груди своего родителя. Позже пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержала полиция.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предполагающей лишение свободы на срок до десяти лет.

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