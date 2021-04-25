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Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне в Пензенской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне в Пензенской области

Полина Долганова

Происшествия

Госпитализированные с отравлением во время тренировки в бассейне в Пензенской области дети могут быть выписаны в понедельник. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Он отметил, что все дети оставлены в стационарах еще на сутки по рекомендации врачей.

— Если динамика выздоровления позволит, то с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам, — приводит слова Мельниченко его пресс-служба.

Дети находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщает Интерфакс.

Подозреваемый по делу этому задержан, сообщается на сайте СК РФ. Им оказался заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело. Следствием установлено, что 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне 21 ребенок 2004–2013 годов рождения отравился хлором. Семь из них попали в больницу.

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