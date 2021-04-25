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Устроивший стрельбу в доме в Алма-Ате мужчина оказался россиянином
Фото: pixabay.com

Устроивший стрельбу в доме в Алма-Ате мужчина оказался россиянином

Полина Долганова

Происшествия

Мужчина, ранивший сотрудника охраны жилого комплекса в Алма-Ате и запершийся в квартире с оружием, оказался россиянином. Об этом 25 апреля, в воскресенье, сообщил представитель пресс-службы МВД Казахстана.

Напомним, в субботу, 24 апреля, алма-атинская полиция осаждала квартиру с вооруженным злоумышленником на протяжении нескольких часов. Ранее в тот же день мужчина в ходе конфликта ранил охранника ЖК с помощью ружья.

Преступник отказывался сдаться сотрудникам полиции и продолжал стрельбу, в результате которой правоохранители приняли решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации мужчина покончил с собой. Полицейские не пострадали, сообщает РИА Новости.

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Происшествиястрельбаполиция
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