Устроивший стрельбу в доме в Алма-Ате мужчина оказался россиянином

Фото: pixabay.com

Мужчина, ранивший сотрудника охраны жилого комплекса в Алма-Ате и запершийся в квартире с оружием, оказался россиянином. Об этом 25 апреля, в воскресенье, сообщил представитель пресс-службы МВД Казахстана.

Напомним, в субботу, 24 апреля, алма-атинская полиция осаждала квартиру с вооруженным злоумышленником на протяжении нескольких часов. Ранее в тот же день мужчина в ходе конфликта ранил охранника ЖК с помощью ружья.

Преступник отказывался сдаться сотрудникам полиции и продолжал стрельбу, в результате которой правоохранители приняли решение штурмовать квартиру. Во время спецоперации мужчина покончил с собой. Полицейские не пострадали, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Два дома развалились пополам из-за схода грунта в Нижегородской области