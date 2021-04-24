Ранивший охранника мужчина выпрыгнул из окна в Алма-Ате

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В Казахстане мужчина ранил охранника, после чего выпрыгнул из окна. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что злоумышленник угрожал взорвать жилое здание в Алма-Ате. Также он выстрелил в охранника. После прибытия полиции и сил спецназа мужчина забаррикадировался в квартире и начал отстреливаться от правоохранителей.

Затем в доме загорелся балкон около пожарной лестницы, после чего злоумышленник выпрыгнул из окна.

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