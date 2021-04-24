СК возбудил уголовное дело после убийства начальника УФСИН в Забайкалье

Фото: СК РФ

В Забайкальском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, днем 24 апреля во время охоты местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек, одним из которых оказался начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Подозреваемый в убийстве на данный момент задержан, говорится в сообщении на сайте.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об убийстве в Забайкалье начальника регионального УФСИН.

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