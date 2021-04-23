Нападение под Парижем расследуется как преступный террористический сговор

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Расследование нападения во французской коммуне Рамбуйе ведут по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, а также о преступном террористическом сговоре. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил прокурор Франции Реми Эйтс.

— Антитеррористическая прокуратура начала расследование преступления в Рамбуйе... Расследование ведется по статьям об убийстве должностного лица, ответственного за общественный порядок, а также преступного террористического сговора, — сообщил прокурор республики.

В эфире телеканала BFM TV он уточнил, что злоумышленник заранее искал информацию о будущем месте преступления.

В пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. Согласно данным СМИ, он нанес ей несколько ударов ножом в горло. Пострадавшая скончалась на месте, а злоумышленник умер от полученных ран во время задержания.

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