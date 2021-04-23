Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Нападение под Парижем расследуется как преступный террористический сговор
Фото: Telegram-канал RT на русском

Нападение под Парижем расследуется как преступный террористический сговор

Никита Абрамов

Происшествия

Расследование нападения во французской коммуне Рамбуйе ведут по статьям об убийстве лица, ответственного за общественный порядок, а также о преступном террористическом сговоре. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявил прокурор Франции Реми Эйтс.

— Антитеррористическая прокуратура начала расследование преступления в Рамбуйе... Расследование ведется по статьям об убийстве должностного лица, ответственного за общественный порядок, а также преступного террористического сговора, — сообщил прокурор республики.

В эфире телеканала BFM TV он уточнил, что злоумышленник заранее искал информацию о будущем месте преступления.

В пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. Согласно данным СМИ, он нанес ей несколько ударов ножом в горло. Пострадавшая скончалась на месте, а злоумышленник умер от полученных ран во время задержания.

Читайте также: Суд в Москве вынес приговор двум фигурантам дела о финансировании терроризма

убийствоФранциятерроризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в